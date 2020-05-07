Москвичи готовятся к одной из самых важных и трогательных акций, посвященных Дню Победы - это Бессмертный полк. По понятным причинам в этом году участники не смогут пройти по улицам городов, но состоится виртуальное шествие. В летописи Бессмертного полка почти 600 тысяч имен и историй. Как присоединиться и почтить память своих героев?

Москвичи готовятся к одной из самых важных и трогательных акций, посвященных Дню Победы — это "Бессмертный полк". По понятным причинам в этом году участники не смогут пройти по улицам городов, но состоится виртуальное шествие. В летописи "Бессмертного полка" почти 600 тысяч имен и историй. Как присоединиться и почтить память своих героев?- Сергей Платонович, я хочу вас поздравить с наступающими праздниками, пожелать вам здоровья!И в 90 с лишним Сергей Платонович с легкостью освоил "Скайп" — общается по видео не только с волонтерами, но и боевыми товарищами. Поздравления онлайн, говорит ветеран, личных объятий не заменят, но оставаться дома сейчас правильно.- То, что невозможно сделать сейчас на Красной площади — все равно это будет праздник, он для всех.Бессмертный полк пройдет не по улицам, а намного масштабнее — по всемирной Сети. Уже сейчас можно присоединиться к движению. Фото и историю воевавшего родственника нужно выложить либо на сайте "Бессмертного полка", либо на своей странице с хештегом #БессмертныйПолкДома."Эта история попадет 9 мая на ленту онлайн-трансляций сайта moypolk.ru. Да, нет колонн, нет праздничных шествий, но это не значит, что нет Дня Победы и нет людей, о которых в этот день надо вспомнить", — говорит сопредседатель Совета межрегионального историко-патриотического движения "Бессмертный полк" Сергей Лапенков.Вспомнить о своих героях можно и благодаря проекту "Детская школа искусств онлайн". Преподаватели предлагают поучаствовать в мастер классе и сделать специальную памятную рамку, посвященную воевавшему родственнику, а затем разместить фотопанно на сайте "Бессмертного полка"."Мы, конечно, горды, для нас большая честь с таким общенародным движением сделать совместный проект", — говорит руководитель проекта Азат Ханнанов.- Вот эту обязательно надо, вот эта прямо ценная очень, вот сюда.Участников уже несколько сотен. Помимо мастер-классов на интернет-площадке проходят вебинары о том, как искать информацию о своем родственнике. Захаровы благодаря таким поискам узнали, что их дедушку уже больше 70 лет ждет орден Красной Звезды, который боец получил за сражение на Курской дуге."Свекровь у меня была поражена, шокирована, и можно было бы усомниться, сказать, что это не наш орден, но описание подвига не оставляет никаких сомнений", — говорит Елена Захарова.Информацию по крупицам собирают профессиональные и начинающие поисковики, исследуя письма и документы в крупных архивах и маленьких музеях по всему миру."Это бухгалтеры, которые восстанавливают списки пленных на лесопилках, это общественники, которые делают списки эвакогоспиталя, те, кто приезжает в Центральный архив Министерства обороны", — рассказывает председатель межрегиональной общественной организации "Архивный дозор", историк-генеалог Виталий Семенов.Услышать уникальные рассказы можно благодаря проекту "Все грани памяти", он пройдет в Сети 8, 9 и 10 мая. Участники фестиваля — их больше 50 из 10 стран мира — будут делиться своим поисковым опытом с 10:30 утра до половины девятого вечера.