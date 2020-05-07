Мужчина, находясь в помещении кредитно-финансового учреждения, пытался с помощью арматуры вскрыть банкомат...

«Оперативники уголовного розыска УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в попытке кражи денежных средств из банкомата», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В территориальный отдел полиции обратился охранник одного из столичных банков, расположенных на Ленинском проспекте. Он рассказал, что заметил, как неизвестный мужчина, находясь в помещении кредитно-финансового учреждения, пытается с помощью арматуры вскрыть банкомат. В тот момент в терминале находилось свыше пяти миллионов рублей. Сотрудник охраны нажал тревожную кнопку, после чего злоумышленник скрылся с места происшествия.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские на улице Удальцова задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний приезжий.Следственным отделом ОМВД России по Ломоносовскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56