Мужчина, находясь в помещении кредитно-финансового учреждения, пытался с помощью арматуры вскрыть банкомат...
«Оперативники уголовного розыска УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в попытке кражи денежных средств из банкомата», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
В территориальный отдел полиции обратился охранник одного из столичных банков, расположенных на Ленинском проспекте. Он рассказал, что заметил, как неизвестный мужчина, находясь в помещении кредитно-финансового учреждения, пытается с помощью арматуры вскрыть банкомат. В тот момент в терминале находилось свыше пяти миллионов рублей. Сотрудник охраны нажал тревожную кнопку, после чего злоумышленник скрылся с места происшествия.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские на улице Удальцова задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний приезжий.
Следственным отделом ОМВД России по Ломоносовскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по ЮЗАО
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