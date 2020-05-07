Столичные власти приняли решение продлить еще на месяц ежедневную дезинфекцию подъездов в многоэтажках. Лестничные площадки, лифты, коридоры, холлы, а также все выключатели, дверные ручки, перила и почтовые ящики обрабатываются специальными растворами для предотвращения распространения коронавируса COVID-19.

Столичные власти приняли решение продлить еще на месяц ежедневную дезинфекцию подъездов в многоэтажках. Лестничные площадки, лифты, коридоры, холлы, а также все выключатели, дверные ручки, перила и почтовые ящики обрабатываются специальными растворами для предотвращения распространения коронавируса COVID-19."Все используемые препараты абсолютно безопасны для людей и животных, они также не повреждают поверхности", — сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Причем, контроль за работниками, которые проводят дезинфекцию, будет усилен. По словам Бирюкова, власти отслеживают в Интернете сообщения жителей о недобросовестном исполнении обязанностей сотрудниками коммунальных служб."По каждому случаю проводится тщательная проверка и при подтверждении нарушения к сотруднику применяются строгие меры, вплоть до увольнения", — подчеркнул Бирюков.По данным на 6 мая, все в Москве подтверждено 85973 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. 8458 пациентов уже полностью выздоровели, 866 скончались.