Дорожные камеры и раньше допускали курьезные осечки, а теперь пятитысячный штраф назначили за нарушение самоизоляции. Правда, в автомобиле в этот момент никого не было.

Дорожные камеры и раньше допускали курьезные осечки, а теперь пятитысячный штраф назначили за нарушение самоизоляции. Правда, в автомобиле в этот момент никого не было.Столичному жителю выписали штраф в размере 5000 рублей за то, что его бывший автомобиль "Лада Калина" двигался по Москве на эвакуаторе без цифрового пропуска. "Нарушение" было зафиксировано камерой автоматической фиксации нарушений ПДД на Третьем транспортном кольце в районе улицы Золоторожский Вал.Фотографии соответствующего постановления и снимок с камеры опубликовал один из пользователей Яндекс.Дзен. Утверждается, что автомобиль Лада 219220 был продан в трейд-ин еще в январе 2020 года. Поскольку "Калину" до сих пор не перерегистрировали на нового владельца, то штраф пришел по старым регистрационным данным.Фото: zen.yandex.ru/neferК сожалению, из-за качества фотографий трудно рассмотреть номер постановления, чтобы проверить его подлинность. Однако, учитывая тот факт, что дорожные камеры и раньше ошибочно "стреляли" по автомобилям на эвакуаторах, то и в этот инцидент поверить несложно.