Японская компания продолжит укреплять позиции на европейском рынке и выводить новые модели. Об этом Ниссан заявил в противовес слухам о том, что автобренд готовится попрощаться с Европой и сфокусироваться на бизнесе в США, Китае и Японии.

Японская компания продолжит укреплять позиции на европейском рынке и выводить новые модели. Об этом "Ниссан" заявил в противовес слухам о том, что автобренд готовится попрощаться с Европой и сфокусироваться на бизнесе в США, Китае и Японии.Новость о сокращении присутствия в регионе компания Nissan называет информационным вбросом. В официальном сообщении производителя сказано, что "Ниссан" продолжит усиливать продуктовую линейку и повышать конкурентоспособность марки в Европе.Обновление европейской линейки Nissan началось в конце прошлого года с нового Nissan Juke и продолжится со следующим Nissan Qashqai. В рамках подготовки к его запуску завод в Сандерленде, Великобритания, получил дополнительные инвестиции в размере 400 млн евро.Вслед за "Кашкаем" дебютирует и новый Nissan X-Trail, а укрепить позиции марки в сегменте электрокаров должен будет новый кроссовер Ariya EV.Кроме того, компания Nissan Europe сообщила, что производство на заводах в Испании после карантина уже частично возобновлено. Сборку автомобилей в британском Сандерленде постепенно будут запускать в июне. А российский завод Nissan возобновит работу уже 18 мая.