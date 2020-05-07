В Черлакском районе местные лесоводы высадили тысячи саженцев сосны в память о земляках, погибших в годы войны. В связи с эпидемиологической ситуацией работы проходили с соблюдением всех мер безопасности.

В Черлакском районе местные лесоводы высадили тысячи саженцев сосны в память о земляках, погибших в годы войны. В связи с эпидемиологической ситуацией работы проходили с соблюдением всех мер безопасности.Всего в рамках международной акции по всей стране будет высажено 27 миллионов деревьев, напоминает телеканал "Россия 24".