В Петербурге сегодня встречали конвой из Кронштадта. Военно-морскую часть парада ко Дню Победы там решено не отменять. Из Финского залива в Неву вошли участники будущего смотра. Также 9 мая состоится традиционный торжественный салют от Петропавловской крепости. Впрочем, из-за противовирусных ограничений на борт кораблей посетители допускаться не будут.

В Петербурге сегодня встречали конвой из Кронштадта. Военно-морскую часть парада ко Дню Победы там решено не отменять. Из Финского залива в Неву вошли участники будущего смотра. Также 9 мая состоится традиционный торжественный салют от Петропавловской крепости. Впрочем, из-за противовирусных ограничений на борт кораблей посетители допускаться не будут.Ещё в одном городе морской славы — в Севастополе — представить себе торжества без корабельного парада невозможно. И вместе с Черноморским флотом в праздновании примет участие военная авиация.Большой десантный корабль "Азов" буксируют в самый центр Севастопольской бухты. Туда, где в День Победы выстроятся 8 боевых кораблей. Настоящая гордость Черноморского флота.К месту парадной стоянки корабли ведут два буксира. Они же разворачивают огромные суда в правильном направлении.Самый сложный этап постановки корабля к параду Победы. Специальными тросами его швартуют к бочкам. Но сложность в том, что в бухте сейчас очень сильный ветер и корабль постоянно двигается. А главная задача – его закрепить.Бочки служат не только ориентиром. Они способны удерживать многотонные суда на одном месте."Наша задача — подвести судно на его место постановки. Он отдаёт якоря и после этого заводится на бочки, центруется по линии парадной диспозиции", — поясняет Алексей Украинец, капитан рейсового буксира.Последний раз на День Победы корабли становились на бочки в Севастопольской бухте 5 лет назад, на 70-летие Победы.В этом году боевые суда впервые выстраиваются в ряд без зрителей на берегу. Готовятся к 9 мая не только в море.В небо над севастопольской бухтой поднимается авиация, 29 самолетов, 11 тактических групп. Последними пролетают Су-24 со скоростью 700 километров в час.Один за другим в небе пролетают истребители, вертолеты, бомбардировщики, "аллигаторы" и "ночные охотники".Таким же строем военные самолёты пролетят утром в День Победы 9 мая. До этого времени в Севастопольской бухте продолжат выстраивать корабли. Возглавит парадный строй подводная лодка "Ростов-на-Дону".