В Петербурге произошло страшное происшествие. Уточняется, что из-за обрушения строительных лесов погиб мужчина. Кроме того, по данным , в результате случившегося пострадали шесть человек. ..

В Петербурге произошло страшное происшествие. Уточняется, что из-за обрушения строительных лесов погиб мужчина.Кроме того, по данным , в результате случившегося пострадали шесть человек. Стоит отметить, что в 2019 году в Челябинске произошло схожее ЧП. Тогда в магазине "Пятерочка" рухнули перекрытия. Пострадавших при инциденте не было, писали .