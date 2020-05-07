Вслед за столичной сетью дорожных камер выявлять нарушителей самоизоляции начали и дорожные комплексы Подмосковья. За первые дни работы водителям разослали сотни писем счастья.

Вслед за столичной сетью дорожных камер выявлять нарушителей самоизоляции начали и дорожные комплексы Подмосковья. За первые дни работы водителям разослали сотни "писем счастья".С 1 мая в Московской области заработал контроль цифровых пропусков с помощью камер фото и видеофиксации нарушений ПДД. Как уточнил областной Минтранс, для проверки автомобилей уже задействовано 1,4 тысячи комплексов.Причем, в Подмосковье используются не только стационарные камеры - их насчитывается 1,2 тысячи, но и передвижные. Более 200 таких мобильных комплексов смонтированы на автомобилях "Лада Гранта".Только за первые несколько дней майских праздников подмосковный Минтранс разослал нарушителям более 300 постановлений. Штраф за езду на автомобиле без электронного пропуска, напоминаем, составляет 5000 рублей.В правительстве Московской области уточняют, что за все время действия пропускного режима в Подмосковье было оформлено более 18 млн цифровых пропусков. Поскольку между Москвой и областью действует "роуминг" пропусков, то областные разрешения также действуют и в столице.