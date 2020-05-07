Компания РЖД выставила на продажу здание железнодорожного вокзала XIX века в подмосковном Серпухове. При этом строение находится в хорошем состоянии. Как пишет , представители компании ..

Компания "РЖД" выставила на продажу здание железнодорожного вокзала XIX века в подмосковном Серпухове. При этом строение находится в хорошем состоянии.Как пишет "", представители компании пояснили, что в здании нет производственной необходимости. А будущий владелец будет обязан поддерживать его в первозданном виде, поскольку вокзал является одним из объектов культурного наследия города.