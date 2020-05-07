Активисты продолжают принимать заявки на продукты или лекарства для пожилых людей. Только в Москве работают 4 колл-центра. К дню Победы многие ветераны получают от волонтеров письма-треугольники с благодарностью. Какие еще подарки подготовили героям Великой Отечественной войны?

Активисты продолжают принимать заявки на продукты или лекарства для пожилых людей. Только в Москве работают 4 колл-центра. К дню Победы многие ветераны получают от волонтеров письма-треугольники с благодарностью. Какие еще подарки подготовили героям Великой Отечественной войны?Купить продукты, принести лекарства. Заявки от пенсионеров почти круглосуточно принимают 4 колл-центра. К ставшему уже традиционным набору акции "МЫвместе", сегодня добавили возможность волонтерам поздравить ветеранов с наступающим праздником. Теплые пожелания в письмах победы пишут сами добровольцы.На обороте открытки с трепетом, выводя каждую букву, пишут слова благодарности и пожелания здоровья. А еще поздравить ветеранов теперь можно по телефону. Но даже во время дистанционного общения волнения не скрыть.Разные возрасты и возможности, но одна цель. Ежедневно ряды волонтеров по всей стране пополняют всё новые лица. Только в Московском штабе зарегистрировано 18 тысяч добровольцев. Утром инструктаж и разнарядка по адресам.Присоединяются к этой акции и организуют свои, по всем регионам, не только волонтеры. В канун 9 Мая больше ста ульяновских ветеранов получили письма победы от курсантов регионального учебного центра войск связи. Письма-треугольники, как напоминание, что их подвиг не забыт, передали лично в руки. Находясь на самоизоляции, как и прежде стойкие, боевого задора не теряют. Знают, что праздник обязательно состоится.На полуторке, так называли советский грузовой автомобиль, по самарским улицам военные спешат на праздничный концерт для ветеранов. Импровизированная сцена прямо во дворах многоэтажек. Репертуар знакомый и любимый.Улыбки на лицах зрителей – главная отрада. Кадры под стать хронике Дня победы. Кстати поучаствовать в ее создании сейчас может каждый. Чтобы поучаствовать во флешмобе, нужно лишь опубликовать снимки и подписать их.Несмотря на то, что в этом году 9 мая пройдет с некоторыми эпидемиологическими ограничениями, подготовка к празднику развернулась полномасштабная. И в сети и наяву. По всей стране обновляют памятники и мемориалы славы. Даже там, где практически круглый год лежит снег, проследить за этим есть кому.