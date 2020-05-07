В Приморье ветеран Великой Отечественной победила коронавирус. Об этом со ссылкой на пресс-службу краевого правительства сообщает служба информации Вести: Приморье. За минувшие сутки в крае заболело еще 43 человека, общее число заразившихся — 727 человек.

В Приморье ветеран Великой Отечественной победила коронавирус. Об этом со ссылкой на пресс-службу краевого правительства сообщает служба информации "Вести: Приморье".Женщине 94 года. История болезни была отягчащена сопутствующим заболеванием. В определенный момент ветеран находилась в состоянии средней тяжести, передает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав. К счастью, теперь болезнь уже позади, и Великую Победу женщина сможет отпраздновать дома.На 7 мая излечилось от коронавируса 130 приморских жителей — это 18 процентов от числа всех заболевших. К сожалению, пока продолжает расти количество пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии. За минувшие сутки заболело еще 43 человека, общее число заразившихся — 727 человек. Десять скончались.Жителей региона убедительно просят строго придерживаться режима самоизоляции и постараться как можно меньше посещать общественные места, находится в которых нужно в медицинской маске.Напоминаем, что из-за интенсивности распространения коронавируса оперативный штаб Приморского края принял решение закрыть на карантин Находкинский городской округ. На въезде и выезде устанавливается пропускной режим.