Компания Volvo, которая традиционно сильна в система безопасности, вынуждена отзывать на ремонт автомобиля из-за просчета в системе автоторможения. На сервис фактически отправят все машины, проданные с прошлого года.

Компания Volvo, которая традиционно сильна в система безопасности, вынуждена отзывать на ремонт автомобиля из-за просчета в системе автоторможения. На сервис фактически отправят все машины, проданные с прошлого года.Росстандарт совместно с компанией "Вольво Карс" объявили масштабный отзыв, который затронет 9 837 автомобилей Volvo самых разных моделей. Под действие сервисной акции подпали свежие Volvo S60, V60 Cross Country, S90, V90 Cross Country, XC40, XC60 и XC90, выпущенные с 2019 по 2020 год.Причиной отзыва стал программный дефект системы автоматического торможения, которая должна замедлять автомобиль при опасном сближении с другими транспортными средствами. Причем, речь идет не только о российских Volvo: отзыв получил глобальный статус и затронул около двухсот тысяч машин по всему миру."Автоматическая система экстренного торможения (AEB), часть системы поддержки водителя IntelliSafe, может не всегда срабатывать из-за проблемы с программным обеспечением. В экстренной ситуации, когда водитель может оказаться невнимательным или не будет реагировать на приближающиеся препятствия, система AEB иногда может не срабатывать, что может увеличивать опасность столкновения. Важно, что это не влияет на действие стандартной системы торможения и других функций автомобиля", - говорится в сообщении Росстандарта.В рамках сервисной акции официальные дилеры бесплатно обновят программное обеспечение, а о необходимости посетить дилерский центр владельцев должны уведомить индивидуально. Проверить свой автомобиль на предмет участия в отзывной кампании можно и самостоятельно, с помощью специального онлайн-сервиса на сайте надзорного ведомства.Кстати, недавно стало известно, что все новые Volvo 2021 модельного года в России будут иметь ограничение максимальной скорости в 180 км/ч.