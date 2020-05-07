Долгое время Лады с автоматической КП пользовались ограниченным спросом — тот же робот АМТ потребителям не понравился. В 2020 году ситуация резко изменилась: каждая десятая Lada продается с АКП.

Долгое время "Лады" с автоматической КП пользовались ограниченным спросом - тот же робот АМТ потребителям не понравился. В 2020 году ситуация резко изменилась: каждая десятая Lada продается с АКП.По итогам первого квартала 2020 года продажи автомобилей Lada, оснащенных автоматической трансмиссией, выросли аж на 42%.Как сообщает "Автостат", за этот период было реализовано 8165 экземпляров с АКП, что в полтора раза превышает показатель января-марта прошлого года. То есть, на сегодняшний день доля "автоматических" версий превысила 10% от всего объема продаж.Взрывной рост интереса к "Ладам" с АКП, вероятно, обусловлен появлением моделей Lada Vesta и Lada Xray с вариатором CVT, который по своим потребительским качествам значительно превосходит тольяттинской робот АМТ.Интересно, что и в целом по рынку продажи автомобилей с АКП поставили новый рекорд. Доля машин с автоматом в январе-марте 2020 года составила сразу 63% всего рынка новых легковушек.