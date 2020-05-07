С конца марта, после того, как был введен карантин, в России выросло производство недорого продовольствия.

С конца марта, после того, как был введен карантин, в России выросло производство недорого продовольствия. В первые недели самоизоляции в России подскочили продажи круп, муки, подсолнечного масла, подсчитали в АКОРТ (Ассоциации компаний розничной торговли).Торговые сети в новых условиях увеличили продажи недорогих продуктов – за первые 15 дней апреля на 20%, цитирует исследование издание "Известия". Одним из драйверов роста стала реализация продукции, произведенной под собственными торговыми марками (СТМ).В это же время стали закрываться отделы по продаже салатов, полуфабрикатов. Россияне стали чаще готовить дома. Продолжают расти продажи муки, дрожжей, яиц, томатной пасты и многих других ингредиентов более сложных блюд, требующих появившегося в самоизоляции времени на приготовление.В России, по статистике Nielsen, около 85% россиян уже покупают продукцию СТМ, 40% потребителей делают это регулярно. Динамика объясняется тем, что продавец намного лучше производителя знает покупателей, их нужды и финансовые возможности — он может идеально попасть в запрос клиентов. Еще одно популярное направление, где СТМ может отвоевать позиции у брендов-производителей, — продукты для правильного питания и ЗОЖ. Как пример этого в ассортименте "Перекрестка" появились продукты под собственной маркой "Зеленая линия", а "Магнит" производит снеки, сухие завтраки и чайные смеси по собственной рецептуре.