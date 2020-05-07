С конца марта, после того, как был введен карантин, в России выросло производство недорого продовольствия.
С конца марта, после того, как был введен карантин, в России выросло производство недорого продовольствия. В первые недели самоизоляции в России подскочили продажи круп, муки, подсолнечного масла, подсчитали в АКОРТ (Ассоциации компаний розничной торговли).
Торговые сети в новых условиях увеличили продажи недорогих продуктов – за первые 15 дней апреля на 20%, цитирует исследование издание "Известия". Одним из драйверов роста стала реализация продукции, произведенной под собственными торговыми марками (СТМ).
В это же время стали закрываться отделы по продаже салатов, полуфабрикатов. Россияне стали чаще готовить дома. Продолжают расти продажи муки, дрожжей, яиц, томатной пасты и многих других ингредиентов более сложных блюд, требующих появившегося в самоизоляции времени на приготовление.
В России, по статистике Nielsen, около 85% россиян уже покупают продукцию СТМ, 40% потребителей делают это регулярно. Динамика объясняется тем, что продавец намного лучше производителя знает покупателей, их нужды и финансовые возможности — он может идеально попасть в запрос клиентов. Еще одно популярное направление, где СТМ может отвоевать позиции у брендов-производителей, — продукты для правильного питания и ЗОЖ. Как пример этого в ассортименте "Перекрестка" появились продукты под собственной маркой "Зеленая линия", а "Магнит" производит снеки, сухие завтраки и чайные смеси по собственной рецептуре.