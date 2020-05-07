В России набирает обороты проект Память Победы, в нём участвуют воспитанники детдомов, которые хотят узнать о своих родных, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны. К проекту присоединились уже 20 регионов, к концу года организаторы рассчитывают, что это число возрастёт кратно.

В России набирает обороты проект "Память Победы", в нём участвуют воспитанники детдомов, которые хотят узнать о своих родных, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны. К проекту присоединились уже 20 регионов, к концу года организаторы рассчитывают, что это число возрастёт кратно.Более сотни вот таких оцифрованных копий военных документов изучила Кристина Москалёва. Боевой путь своего деда воспитанница детского дома из Нижегородской области восстанавливала несколько месяцев. Помогли интернет-порталы "Память народа" и "Мемориал". Пришлось вспомнить и школьный курс истории.Полтора месяца длилось это крупнейшее танковое сражение в истории. Летом 43-го в кабине одной из "тридцатьчетверок" летел в бой танкист Воробьев. В ходе наступательной операции получил тяжелое ранение, был списан в тыл, но настоял на том, чтобы вернуться на фронт.Кристина Москалёва — воспитанница ГКОУ "Либежевский детский дом "Кораблик". В 1945 году дедушка участвовал в захвате Берлина, он вернулся на родину. Так же вернулись все его братья, живые!Проект "Память Победы" запустили несколько месяцев назад – к участию приглашены все дети-сироты, кто желает разыскать своих родственников-участников Великой Отечественной войны."Идея акции "Память Победы" родилась, когда мы готовились к акции шествия "Бессмертного полка". Мы вдруг подумали, что есть дети, которые никогда не смогут пройти рядами "Бессмертного полка". Это дети, которые находятся в сиротских учреждениях, и ничего не знают о своих родственниках — участниках Великой Отечественной войны", — рассказала Анна Кузнецова, уполномоченный при Президенте РФ по права ребенка.Одни из первых участников проекта — Ксюша и Андрей Курносенковы из Смоленской области — уже готовы к шествию "Бессмертного полка". Нашли не только фотографию прадеда, но и узнали о его подвигах. Лука Антоненков погиб за три месяца до Дня Победы.В проекте "Память Победы" сейчас участвуют детские дома из 20 областей, но к концу года организаторы намерены привлечь все регионы страны.Дети-сироты вправе сами решать, судьбу какого именно участника войны они будут исследовать — это не обязательно должен быть дед или прадед, а, например, герой, в честь которого установлен памятник в их родном городе или названа улица. Вот, например, Александр Коряков — герой Советского Союза, погиб в 20 лет, потомков не оставил.Для Тани Мамченко воспитатель Ольга Ермоленко как мама. А, значит, ее дед тоже родной. Вот и решила девушка из Ленинградской области узнать судьбу красноармейца, пропавшего без вести. Пока удалось выяснить, что следы разведчика Ермоленко теряются в районе поселка Вырица. Возможно, именно здесь он принял последний бой. В проекте "Память Победы" принимают участие дети-сироты от 10 лет – ведь это серьезная исследовательская работы — приходится искать и анализировать военные документы."В нашем детском доме проживают ребята — социальные сироты. У них достаточно непростые отношения со своими мамами и папами, и этот проект, я думаю, научит их гордиться своими корнями, брать пример", — считает Наталья Кутырева, педагог-организатор ГКОУ "Либежевский детский дом "Кораблик".Не остаются в стороне от праздника Победы и самые маленькие воспитанники детских домов. Например, в Нижегородской области для всех ветеранов они делают поздравительные открытки.