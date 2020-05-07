Заместитель председателя Комитета Торгово-промышленной палаты России по развитию электронной коммерции Александр Лагунов сообщил, что в Санкт-Петербурге планируется возвести памятник ..

Заместитель председателя Комитета Торгово-промышленной палаты России по развитию электронной коммерции Александр Лагунов сообщил, что в Санкт-Петербурге планируется возвести памятник курьеру. Таким образом доставщикам хотят выразить благодарность, сообщают ""Лагунов напомнил, что благодаря курьерам россияне своевременно и безопасно получают необходимые продукты во время пандемии коронавируса COVID-19.Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге составляет 6190 человек. 44 человека погибли, еще 1552 – излечились.7 Май 2020 в 1:03 PDT