Парламент Сербии проголосовал за отмену чрезвычайного положения в стране. Такое решение было принято в ходе десятичасового заседания.

Парламент Сербии проголосовал за отмену чрезвычайного положения в стране. Такое решение было принято в ходе десятичасового заседания.С предложением об отмене чрезвычайного положения выступила премьер страны Ана Брнабиич. По ее словам, важно, чтобы страна снова начала работать, учитывая при этом все необходимые предосторожности.За отмену чрезвычайного положения проголосовали 155 депутатов, воздержались двое, против не высказался никто, сообщает ТАСС.Чрезвычайное положение в Сербии будет прекращено в сокращенные сроки. Отмена начнет действовать уже с завтрашнего дня, 7 мая. Также будет отменен комендантский час с 18:00 до 05:00.Чрезвычайное положение было введено в стране 15 марта. В связи с этим были отложены парламентские выборы.Общее количество жертв коронавируса в Сербии достигло отметки в 9 791. Умерли 203 человека.