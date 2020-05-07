Гонка 10-летнего мальчика на папиной машине с полицейскими попала на видео, снятое регистратором. Погоня закончилась аварией. После оказания медицинской помощи, дети были отданы родителям.

Погоня томских полицейских за 10-летним мальчиком окончилась аварией, после которой юный угонщик вместе со своей младшей сестрой получил первую медицинскую помощь и был отдан родителям.Бешеной гонке по залитым дождем томским улицам предшествовала кража машины у родителей, пошедших в магазин. Помимо мальчика в автомобиле находилась 4-летняя сестра, звавшая маму во время скоростной езды с вылетами на встречную полосу. Девочка переживала, что их посадят в клетку."Не плачь, догонят. — успокаивал сестру маленький водитель. — Сейчас нормально все будет. С наскоку просто догнать не могут."В конце концов машина уткнулась в рельсы и застряла. Детей под свою опеку тут же взяли экипажи ДПС.Полицейские прокомментировали инцидент изданию ГТРК "Томск" и сообщили, что родители уже привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и отсутствие контроля за поведением несовершеннолетнего.