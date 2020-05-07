В Яндексе сравнили кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, с мировой войной

Кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, можно сравнить с мировой войной. Такое мнение высказал в интервью The Bell управляющий директор группы компаний "Яндекса" Тигран Худавердян."Человечество за всю историю еще в принципе не знало такого кризиса, - сказал топ-менеджер. - Его можно было бы сравнить только с какой-нибудь мировой войной, когда, люди по всему миру перестали работать, разрывались торговые и производственные цепочки. Пока можно сказать, что все идет плохо. Не убийственно, но все-таки".По словам Худавердяна, "коронакризис" сильно ударил по направлениям, по которым активно работал "Яндекс". В частности, компания полностью остановила "Яндекс.Драйв" в Москве и Санкт-Петербурге, где каршеринговые сервисы временно запрещены, а также "Яндекс.Путешествия".Кроме того, сильно пострадал бизнес такси. "В некоторых городах объем заказов упал на 50-60%, в Москве - на десятки процентов, - признал Худавердян. - Но слава богу, осталось хотя бы что-то, что дает возможность водителям зарабатывать деньги".Вызванный COVID-19 кризис затронул и онлайн-рекламу, которая по-прежнему остается ключевой статьей доходов "Яндекса." "Все прошлые кризисы обладали одним важным свойством: интернет тогда рос настолько быстро, что в некотором смысле интернет-индустрия плохо эти самые кризисы замечала. Тогда, вместо роста в два раза в год, интернет рос 'всего лишь' на 50%, условно, - сказал Худавердян. - Сейчас ситуация беспрецедентная: впервые интернет оказался на такой стадии развития, когда кризис может ударить, и интернет уйдет ниже ватерлинии".Вместе с этим топ-менеджер напомнил, что за последний месяц "Яндекс" запустил несколько антикоронавирусных проектов, в том числе индекс самоизоляции для российских городов и социальный проект "Помощь рядом", в рамках которого граждане могут бесплатно пройти домашнее тестирование на инфекцию. Помимо этого, рассказал Худавердян, бизнес по доставке готовой еды и продуктов "вырос больше чем в два раза за эти недели, в доставке десятки процентов в неделю рост".Худавердян пришел в "Яндекс" в апреле 2006 года. Он управлял такими сервисами, как "Яндекс.Браузер" и "Яндекс.Навигатор", с 2015 года возглавил "Яндекс.Такси", а с 2018-го - объединенную компанию "Яндекс.Такси" и Uber. В 2019-м его назначили на должность управляющего директора группы компаний "Яндекса". Генеральным директором группы остался Аркадий Волож, сооснователь и основной акционер "Яндекса".