Более тысячи школьников в Ярославской области получили планшеты для дистанционного обучения. В каждом из гаджетов – симка с оплаченным интернетом.

Более тысячи школьников в Ярославской области получили планшеты для дистанционного обучения. В каждом из гаджетов – симка с оплаченным интернетом.Больше всего проблем с онлайн-занятиями было в сельских школах, сообщает телеканал "Россия 24". Новая техника позволит качественнее подготовиться к предстоящим экзаменам. Инициатива принадлежит главе региона Дмитрию Миронову.На эти цели региональный департамент образования привлек более 10 миллионов рублей из внебюджетных источников.