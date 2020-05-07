Мужчина обвиняется в незаконном хранении наркотиков, взрывчатых веществ и боеприпасов.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего ранее не судимого местного жителя. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 УК РФ (хранение наркотиков в крупном размере), ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение боеприпасов к огнестрельному оружию).В феврале текущего года в ОМВД России по Юрьев-Польскому району поступила оперативная информация о том, что 53-летний местный житель причастен к незаконному хранению наркотиков.Сотрудники направления по контролю за оборотом наркотиков и уголовного розыска ОМВД России по Юрьев-Польскому району в ходе оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства подозреваемого обнаружили коробку, в которой находились высушенные листья растений, похожие на коноплю.Изъятые вещества были направлены на исследование, которое подтвердило, что в коробке находилась марихуана общей массой 1 317,8 грамма.Также при осмотре квартиры подозреваемого полицейские изъяли 4 банки и коробку с порохом, а также 12 патронов калибра 7,62 мм. Полицейским мужчина пояснил, что растения конопли обнаружил в поле и высушил для дальнейшего личного употребления, а порох принадлежал его отцу.В ходе следствия, полицейские установили причастность фигуранта к сбыту наркотического средства своему товарищу для дальнейшего употребления.В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.