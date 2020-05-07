Telegram больше не обещает инвесторам проекта TON криптовалюту в обмен на их вложения, а Tinder запустит видеозвонки. Подробности – в программе Вести.net.

Telegram больше не обещает инвесторам проекта TON криптовалюту в обмен на их вложения. Вместо этого мессенджер предлагает вернуть инвестиции деньгами. Это следует из нового письма участникам проекта, которое оказалось в распоряжении редакции The Bell.Напомним, на создание криптоплатформы TON и выпуск криптовалюты Gram Telegram привлек $1,7 млрд. Из них порядка трети внесли налоговые резиденты США, но американский финансовый регулятор посчитал, что криптовалюта по сути является ценной бумагой, а значит и выпуск ее нужно было оформлять должным образом, чего сделано не было. Суд встал на сторону регулятора и запуск криптоплатформы запретил. Основатель Telegram Павел Дуров разослал два письма: для инвесторов из США и для всех остальных. Американским резидентам объявили, что они точно не смогут дождаться запуска проекта и получат назад 72% от вложенного, так сказать за вычетом того, что уже ушло на разработку. Остальным инвесторам, как стало известно сегодня, предложили выбор: или забрать те же 72% сегодня или оформить вложение как кредит.В соглашении говорится, что ставка по нему составит 52% в год. Речь про то, что если инвестор подождет год, то получит 110% от вложенного, а это на 52% больше, чем если бы он забрал сегодня. При этом в письме оговариваются новые условия, этот займ Telegram сможет погасить в любое время, но главное больше никто не обещает расплатиться криптовалютой, даже через год, по причине тех самых регуляторных рисков, что, впрочем, не означает, что криптопроект не будет запущен.Одно из крупнейших мировых приложений для знакомств, Tinder, запустит видеозвонки. Об этом компания-владелец Match Group сообщила вскользь в своем отчете о прибыли. При этом пока создатели Tinder отказываются рассказать какие-то детали. Известно лишь, что заработает все это в середине года. И первое о чем заговорили о том, что сервису придется бороться с возможными злоупотреблениями со стороны пользователей. Распознавать оскорбления в текстовых сообщениях и непристойные фотографии Tinder уже относительно давно научился, но работа с видео сложнее. С другой стороны, функция может стать особенно востребованной на фоне глобальной самоизоляции.Тот же Tinder в отчете о прибыли признал, что из-за пандемии темпы роста числа платных подписчиков сократились. Встречаться лично теперь стало невозможно, и пользователи просто не видят смысла в том, чтобы платить за сервис, используя его в первую очередь его для общения во врем карантина, а не для романтических знакомств. При этом надо сказать, что видеозвонки в подобных приложениях это не то, чтобы сенсация. Они есть например в сервисе Badoo, причем их добавили туда два с половиной года назад.Однако именно Tinder на этом поле можно назвать своеобразным стандартом индустрии, как минимум на рынке США, то есть самом богатом рынке в мире. И до сих пор сервисы знакомств массово такую функцию не добавляли. Как пишет Verge, главная причина в том, что видеозвонки сравнительно дорогая технология и если все прекрасно работает без них незачем что-то менять. Судя по тенденции, видеозвонки скоро появятся во всех сервисах, особенно конечно ставку делают на групповые звонки на фоне популярности сервисов для видеоконференций Zoom. Возможность созвона на 50 или даже 100 участников в рекордные сроки добавили все крупные игроки от Google и Facebook до российской почты Mail.ru и соцсети "Одноклассники".