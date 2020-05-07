07.05.2020

2020-05-07 16:40:05

Во дворах Владимира проходят персональные концерты для ветеранов

Владимирские артисты поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны с юбилеем Победы. Из-за ситуации с коронавирусом в этом году администрация Владимира организовала праздничные концерты во дворах домов.

Сегодня участник Великой Отечественной Алексей Лоскутов попал на праздничный концерт ко Дню Победы, не выходя из квартиры. Это лишь малая часть благодарности, которую заслуживают герои, считают в администрации Владимира. Из-за пандемии коронавируса , к сожалению, нельзя пожать рурку ветеранам, но песни сокращают дистанцию.

Алексей Лоскутов, ветеран Великой Отечественной войны: «Спасибо большое, конечно! Уже настроение, знаете какое! Только стоять тяжело».

Историей Алексея Иосифовича делится Эльвира Макарова. Она много общалась с ветераном. Алексей Лоскутов сражался с украинскими националистами - бандеровцами, и после Победы война с последователями фашизма в СССР продолжалась до 51 года. Сегодня Алексею Иосифовичу уже 92 года, он почти не выходит из дома, во многом ему помогают соседи. Его воспоминания помогают сегодня понять , что происходит на Украине.

Эльвира Макарова, главный специалист администрации Фрунзенского района Владимира: «Там жестокость была, конечно, очень большая. Воспоминания, которыми Алексей Иосифович с нами делился, и со школьниками, и у нас на праздниках, рассказывал, что у него осталось. Это были одержимые и очень страшные люди».

Сам ветеран скромно говорит о своих заслугах.

Алексей Лоскутов, ветеран Великой Отечественной войны: «Трудился всю войну, а после войны уже бандеровцев бил. В этом моя заслуга».

На весь двор звучат песни военных лет. Их подпевает весь дом. Во Владимире сейчас осталось всего 154 участника войны. 18 музыкальных бригад с концертами поздравят каждого.

Василий Морозов, артист театра фольклора «Разгуляй»: «Артисты по работе соскучились, тем более по такой, которая нам предоставлена сегодня. Сказать, что захлестывают эмоции - не сказать ничего. Судя по всему, генетически так в нас заложено уважение к нашим ветеранам и память к Великой Победе, поэтому с большим удовольствием и честью выполняем возложенные руководителями на нас обязанности».

Парад Победы 9 Мая не отменяется, а переносится, говорит депутат городского совета Дмитрий Чижов. А сейчас - адресные концерты и помощь, но после эпидемии ветеранов поздравят обязательно, и уже лично.

Дмитрий Чижов, депутат горсовета: «Это уже второе поздравление за сегодняшний день. Люди выходят на балконы, люди выходят на улицу, мы стараемся, чтобы была дистанция между людьми. Люди слушают эти песни великой Отечественной войны. Вот только сейчас сказал человек - за сердце трогают».

В день Победы - 9 мая эстафету примут военнослужащие и сотрудники МЧС. Они также придут с поздравлениями к домам ветеранам. Чтобы сказать "Мы помним, мы гордимся"!

Ольга Павловская, Андрей Синягин

«Вести-Владимир»