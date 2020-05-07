12 - скончались

По состоянию на 7 мая, согласно данным управления Ропотребнадзора по Владимирской области, в регионе 43 пациента выздоровели от коронавируса.Также в регионе зафиксировано 12 смертей от инфекционного заболевания: 4 – в Коврове, по 3 в Гусь-Хрустальном и Петушках, по 1 – в Александрове и Муроме.Всего в регионе провели 17671 тест на наличие COVID-19, 1079 из которых оказались положительными.