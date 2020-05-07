Сотрудники Роспотребнадзора устанавливают круг лиц, контактировавших с новыми заболевшими

К 7 мая во Владимирской области выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе уже 1079 заболевших COVID-19.По данным регионального управления Роспотребнадзора, 57 новых случаев подтвердилось в Петушинском районе, 12 – во Владимире, 3 – в Кольчугино, 2 – в Муромском районе, 2 – в Суздальском, 1 – в Ковровском и 1 в Гусь-Хрустальном.Сотрудники Роспотребнадзора устанавливают круг лиц, контактировавших с новыми заболевшими.