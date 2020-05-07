Генеральные репетиции авиапарада в честь 75-летия Победы проходят сегодня во многих городах России. 9 мая торжественный строй авиатехники в небе увидят жители почти 50 городов страны.

Генеральные репетиции авиапарада в честь 75-летия Победы проходят сегодня во многих городах России. 9 мая торжественный строй авиатехники в небе увидят жители почти 50 городов страны.С тренировочным пролётом уже успешно справились военные лётчики на самом востоке страны, сообщает телеканал "Россия 24". Так, над Владивостоком прошёл в едином строю 21 самолёт. Это, в том числе, дальние противолодочные Ту-142, высотные истребители МиГ-31 и многоцелевые истребители Су-35, а также ударные вертолёты Ка-52 "Аллигатор" и палубные вертолёты Ми-8 и Ка-27.Генеральная репетиция парада состоялась и над Петропавловском-Камчатским, где жители увидели в небе сверхзвуковые МиГ-31 и противолодочные самолёты Ил-38Н.А на Сахалине к 9 мая готовятся по-своему. Там в день Победы, кроме авиапарада, состоится торжественный марш роты почётного караула и возложение цветов к Вечному огню.