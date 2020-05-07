Роскачество будет регулярно исследовать товары с защищенными географическими указаниями и наименованиями места происхождения товаров. В организации уверены: это поможет покупателям отличить добросовестных производителей от тех, кто неправомерно использует привычные названия, чтобы повысить продажи.

Роскачество будет регулярно исследовать товары с защищенными географическими указаниями (ЗГУ) и наименованиями места происхождения товаров (НМПТ). Проводить эту работу служба будет вместе с коллегами из Роспатента.Как сообщается на сайте организации, эту деятельность она начнет осуществлять с 12 мая нынешнего года согласно поручениям Минпромторга и Минсельхоза России.Роспатент будет предоставлять Роскачеству сведения из Государственного реестра наименований мест происхождения товаров РФ."В рамках нашей мониторинговой деятельности мы уже проверяли товары с маркировкой НМПТ и ЗГУ, но не проводили сплошных веерных исследований по категориям товаров, – отметили в организации. – В ходе испытаний Роскачество неоднократно обращало внимание на то, что товары под одними и теми же наименованиями, отсылающими к определенному региону или способу производства, производятся по разной рецептуре и в совершенно разных субъектах страны".Так, эксперты "с удивлением встречали "Вологодское масло", произведенное в Челябинске, или башкирский мед из Ленинградской области".Своей задачей в рамках нового вида деятельности Роскачество определило так: донести до потребителей, кто из производителей действительно следует требованиям, установленным для региональных брендов, а кто неправомерно использует привычные названия, чтобы повысить продажи.В Роспатенте считают, что мониторинг товаров поможет "очистить рынок от недобросовестных производителей", а честным производителям будет легче развивать традиционные бренды.