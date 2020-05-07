В Подмосковье готовятся к режиму обязательного ношения защитной маски, он вводится с 12 мая. За нарушение — штраф в 4 тысячи рублей. К слову, рекомендация надевать маску действует уже сейчас.

В Подмосковье готовятся к режиму обязательного ношения защитной маски, он вводится с 12 мая. За нарушение — штраф в 4 тысячи рублей. К слову, рекомендация надевать маску действует уже сейчас.Штрафовали тех, кто без билетов, теперь будут и тех, кто без масок. Подмосковные контролеры предупреждают: с 12 мая появляться с открытом лицом в общественном месте запрещено.С 1 мая распоряжение носит рекомендательный характер, а с 12 мая станет обязательным. Проверять будут в автобусах, маршрутках и на станциях электричек. Штрафы обещают солидные.- 4 тысячи рублей.- За маску?- Да, законы пишем не мы, так что имейте в виду.Аргумент, что масок нет, не принимается. Проверки торговых сетей показали, что они есть везде."Несколько миллионов масок находятся на складе и, соответственно, сегодня-завтра они поступят в розничную сеть. Цена будет от 30 рублей на одноразовые маски", — говорит Андрей Разин, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области.Цена будет снижаться — это законы рынка. Все подмосковное предприятия, производящие маски, работают круглосуточно в три смены. В итоге объемы производства удвоили."Заказали оборудование, которое позволит нам увеличить выпуск в два раза. Нужно будет искать дополнительный персонал для выпуска", — рассказывает Александр Горбик, руководитель предприятия по производству масок.Масочный режим — не изобретение подмосковных властей. В китайском Ухане, где уже давно не фиксируют новых случаев заражения, без маски не пустят даже в городской парк. Маска — обязательное условие, чтобы спуститься в метро Афин или Мадрида.Такую же меру планируют ввести и в московской подземке. А пока на десятках станций установили вендинговые автоматы, где можно купить и маски, и перчатки."Продажа масок в метро — это исключительная мера, которую мы осуществляем для пассажиров, по той или иной причине, не успевших обзавестись ими до входа в метро", — объясняет Юлия Темникова, заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами.Вот данные исследований: если вы носите маску, то снижаете риск заражения до 70 процентов. Если маску носят все, риск не превышает 2 процентов."Это не только защита себя, но и окружающих от себя. Вирус такой коварный, что у многих протекает бессимптомно. Протекает без температуры, без насморка. Многие, которые лежат в нашем стационаре, даже не знали о нем", — говорит Татьяна Мастякова, врач общей практики.Но убедить всех носить маски непросто. В один из подмосковных супермаркетов без нее просто не пустят. Нет своей — покупай на входе.- Много всякой заразы летает. Я сама медик, это нормально. Мы должны взять себя в руки и это время пережить.Но нашлись и те, кто категорически против.- Зашел в маске, честное слово. А потом снял!- Зачем?- А потому что я в нее не верю. Маска особо не спасает. К маске я отношусь очень плохо.Убедить в том, что маски работают, поможет простой эксперимент: берется белый лист, брызгается аэрозолем — бумага промокает, а если брызнуть на лист через маску — лист абсолютно сухой.Точно также маска задерживает опасные капли, которые выделяет зараженный человек. В Сети сравнили их эффективность. Оказалось, что тканевые, марлевые и даже респираторы с угольными фильтрами не так надежны, как одноразовые. Правда, они тоже бывают разными."Здесь должен быть фильтр. Как это проверить? Просто разрезать маску из партии, которую вы купили, и внутри должен быть фильтр, очень похожий на бумажку. Если там есть такой фильтр, то это очень эффективная маска", — объясняет Павел Спичаков, независимый специалист в области контроля качества медицинской продукции.И все-таки врачи настаивают: дело не в качестве, а в количестве. Чем больше людей выйдет из дома в маске, тем быстрее удастся остановить эпидемию.