Полузащитник футбольного клуба Монако Александр Головин, который до 11 мая должен был вернуться в стан монегасков, принял решение на ближайшее время остаться в России.

Полузащитник футбольного клуба "Монако" Александр Головин, который до 11 мая должен был вернуться в стан монегасков, принял решение на ближайшее время остаться в России.Как сообщает "Спорт-экспресс", 23-летний футболист планирует приехать в княжество в июне, когда "Монако" проведет первый сбор.Напомним, что чемпионат Франции по футболу был прекращен досрочно из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Чемпионом страны стал "Пари Сен-Жермен", а клуб Головина завершил турнир на девятой строчке.