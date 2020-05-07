Работающий с группой Этери Тутберидзе тренер-хореограф Даниил Глейхенгауз сообщил, что узнал об уходе фигуристки Александры Трусовой от ее родителей. Накануне Трусова перешла к тренеру Евгению Плющенко.

Работающий с группой Этери Тутберидзе тренер-хореограф Даниил Глейхенгауз сообщил, что узнал об уходе фигуристки Александры Трусовой от ее родителей. Накануне Трусова перешла к тренеру Евгению Плющенко."Подтверждаю, что Саша больше с нами работать не будет. Об этом нам сообщили по телефону ее родители. Сама Александра на связь не выходила", — приводит слова Глейхенгауза РИА Новости. "С Трусовой была проведена огромная работа. На несостоявшемся чемпионате мира она должна была выступить с пятью четвертными прыжками в произвольной программе. Не могу сказать, что Саше не хватало внимания", — добавил Глейхенгауз.На чемпионате Европы Александра Трусова заняла третье место, пропустив вперед двух других учениц Этери Тутберидзе. Алена Косторная стала чемпионкой, а Анна Щербакова заняла второе место.