Начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков сообщил, что ко Дню Победы 9 мая над Москвой разгонят облака для обеспечения безопасности полетов авиации, но не для прогулок граждан. В связи с необходимостью обеспечения режима самоизоляции общественные места в столице будут по-прежнему закрыты.

Начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков сообщил, что ко Дню Победы 9 мая над Москвой разгонят облака для обеспечения безопасности полетов авиации, но не для прогулок граждан. В связи с необходимостью обеспечения режима самоизоляции общественные места в столице будут по-прежнему закрыты.В День Победы над Москвой будет организован пролет авиации, и за ним можно будет наблюдать по телетрансляции или из окон квартир, где это возможно. В случае, если погода будет неблагоприятной, облака разгонят, а прогноз именно такой. Чистое небо — основное условие обеспечения безопасности авиационных перелетов, передает ТАСС. Кроме того, ясное небо позволит обеспечить качественную видеотрансляцию воздушной части Парада Победы.Как сообщалось, с 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе не работают магазины, за исключением продуктовых и торгующих товарами первой необходимости, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты. Горожанам запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции введены штрафы.Президент России Владимир Путин сообщил о переносе всех массовых публичных мероприятий, запланированных в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в том числе, парада на Красной площади. Он подчеркнул, что Парад Победы и шествие "Бессмертного полка" пройдут в этом году в более поздние сроки, а 9 мая состоится только авиационный парад и праздничный салют.