Министерство обороны России 7 мая начнет вывод специалистов войск радиационной химической и биологической защиты из Италии, сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Министерство обороны России 7 мая начнет вывод специалистов войск радиационной химической и биологической защиты из Италии, сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу на селекторном совещании.Министр распорядился организовать торжественную встречу и продумать меры поощрения для врачей и военнослужащих.Напомним, в конце марта Минобороны перебросило в Италию военных врачей, вирусологов и эпидемиологов: всего около 100 специалистов и несколько десятков спецмашин. Россиян направили в самый сложный регион — город Бергамо. Там была зафиксирована крупнейшая в стране вспышка COVID-19.Всего специалисты из России продезинфицировали свыше 100 зданий, более миллиона квадратных метров внутренних помещений и 400 тысяч квадратных километров дорог.