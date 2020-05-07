Промышленные предприятия Германии в марте зафиксировали снижение заказов до минимума с начала сбора данных в 1991 году, поскольку пандемия коронавируса подорвала глобальную деловую активность и ударила по спросу.

Промышленные предприятия Германии зафиксировали снижение заказов до минимума с начала сбора данных в 1991 году, поскольку пандемия коронавируса подорвала глобальную деловую активность и ударила по спросу.В марте заказы промпредприятий сократились на 15,6% относительно предыдущего месяца. Опрошенные Reuters аналитики прогнозировали снижение на 10%. Согласно пересмотренным данным в феврале заказы уменьшились на 1,2%.Внутренние заказы в марте упали на 14,8% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как иностранные заказы сократились на 16,1%.Министр экономики предупредил, что экономика Германии, крупнейшая в Европе, готовится к самой глубокой рецессии со времен Второй мировой войны, пишет Reuters.Сводный индекс деловой активности (PMI) Германии в апреле упал с мартовского уровня 35 пунктов до рекордно низкой отметки 17,4 пункта, сообщила исследовательская организация IHS Markit.