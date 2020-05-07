В США и ряде европейских стран десятки детей попали в больницы с редким заболеванием. Речь о так называемом синдроме Кавасаки. Врачи отмечают, что течение болезни сопоставимо с тяжёлыми формами COVID-19.

В США и ряде европейских стран десятки детей попали в больницы с редким заболеванием. Речь о так называемом синдроме Кавасаки. Врачи отмечают, что течение болезни сопоставимо с тяжёлыми формами COVID-19.Загадочная болезнь, опасная для детей – американские СМИ пестрят пугающими заголовками. Описание недуга – ещё страшнее: острая форма лихорадки, увеличение лимфатических узлов, отеки кистей и стоп. В Нью-Йорке с такими осложнениями госпитализировали уже 15 несовершеннолетних. У некоторых к тому же подтверждён коронавирус. Все живы, но пятерым понадобились аппараты ИВЛ и большинству — поддержание кровяного давления.Симптомы, которые обычно возникают при токсическом шоке или синдрома Кавасаки, обнаружили также у детей во Франции, Испании, Италии, Швейцарии и Великобритании. Чаще всего, пациентам меньше 5 лет, и в основном это мальчики. Недуг разрушает иммунную систему и приводит к воспалению сосудов, включая коронарные артерии. Проблема ещё и в том, что лечение занимает больше времени, чем при COVID -19. Острая лихорадка может длиться до 2 недель, а в среднем ребёнок выздоравливают не менее, чем за 5 недель. Этот диагноз раньше ставили очень редко, и в этом кроется главная опасность. Врачи часто не могут распознать синдром Кавасаки из-за недостатка опыта в лечении таких больных. А как он связан с коронавирусом — вопрос открытый и совсем неизученный."Важно сказать, что ранее было установлено — лишь небольшое число детей может серьезно заболеть COVID-19. Но в Великобритании были зафиксированы случаи заболевания, очень похожего на редкий синдром Кавасаки. Оно может обернуться массой побочных эффектов. И врачи должны изучать любые новые симптомы и их связь с коронавирусом", — пояснил доктор Рассел Винер, президент Королевского колледжа педиатрии и детского здоровья.Тем временем, Великобритания вышла на второе место после США по числу жертв от коронавируса. В стране — карантин, однако соблюдают его далеко не все. Нил Фергюсон — эпидемиолог Имперского колледжа в Лондоне, который так ратовал за жесткие ограничения — сам не продержался и месяца. Очень захотел встретиться с любовницей. Нарушение введённого при его же участии карантина стоило Фергюсону должности."Я признаю, что допустил ошибку и повел себя неправильно, поэтому я прекратил участвовать в научно-консультативной группе по чрезвычайным ситуациям. Я действовал, полагая, что у меня есть иммунитет после того, как я получил положительный результат теста на коронавирус и провёл две недели на самоизоляции", — кается Нил Фергюсон, эпидемиолог Имперского колледжа в Лондоне.Помимо недисциплинированных врачей, в Лондоне появилась ещё одна проблема — рост числа бездомных, причём среди иностранных граждан. Они приехали в Великобританию на заработки, но из-за пандемии остались без работы, а как следствие – и без крыши над головой. Вернуться на родину не могут, авиасообщения нет. И теперь на Трафальгарской площади вместо организованных групп туристов – очереди за бесплатной едой.В Лондоне нуждающихся обещали обеспечить временным жильём – поселить в деревянные домики. Но на всех их может попросту не хватить. В Шотландии тоже попытались найти выход из положения и выделили под бездомных гостиницы. Правда, ненадолго.В соответствии с законодательными изменениями, внесенными во время кризиса, шотландцам будет запрещено размещать лиц без определённого места жительства в гостиницах уже в течение недели после снятия мер по борьбе с коронавирусом.Проблема нетрудоустроенных — новые реалии не только Великобритании, но и остальных стран Европы. В Еврокомиссии уже заявили, что безработица вырастет до 9 процентов. И экономический шок, через который предстоит пройти Европе, самый сильный за всю историю.Тем временем, в Венгрии тревогу забили правозащитные организации. На сайте "Хьюман райтс вотч", которая мониторит нарушения прав человека в 70 странах, появилась статья о том, что пациентов больниц выгнали на улицу, чтобы освободить койки для больных коронавирусом.Приказ властей был направлен на освобождение 36 000 коек. Хотя точную цифру назвать сложно, правительство Венгрии не предоставило эту информацию. Некоторые из пациентов, которых выгнали на улицу, больны раком, другие страдают от хронических заболеваний и нуждаются в постоянном уходе. Волонтёры рассказали, что одного пациента отправили домой с открытой раной на животе.После такой "зачистки" госпиталя — от отсутствия медицинской помощи в Венгрии умерли уже 9 человек. Официальный Будапешт пока никак не прокомментировал критику правозащитников.