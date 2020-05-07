Пресс-служба магнитогорского хоккейного клуба Металлург сообщила о расторжении контракта по обоюдному соглашению сторон с 27-летним защитником сборной России Виктором Антипиным.

Пресс-служба магнитогорского хоккейного клуба "Металлург" сообщила о расторжении контракта по обоюдному соглашению сторон с 27-летним защитником сборной России Виктором Антипиным."Металлург" благодарит Виктора за проделанную работу и желает успеха в дальнейшем", – говорится на официальном сайте "Магнитки".⚡️«Металлург» и защитник Виктор Антипин расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон.Подробнее: https://t.co/VGHzfzalXe pic.twitter.com/sPAOq6z4BB— HCMETALLURG (@MetallurgMgn) May 6, 2020Антипин – воспитанник магнитогорской команды, в составе которой принял участие в 471-й игре в регулярных чемпионатах и плей-офф КХЛ, забросил 69 шайб и отдал 115 результативных передач. В сезоне-2017/18 выступал за клуб НХЛ "Баффало Сейбрз".Вместе с "Магниткой" Виктор дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016). Будучи хоккеистом "Металлурга", сыграл 60 матчей за сборную России, в составе которой участвовал в трех чемпионатах мира.По данным СМИ, клуб предложил защитнику подписать новое соглашение, но не все условия устроили Антипина. Также сообщается, что что 27-летний игрок обороны продолжит карьеру в петербургском СКА.