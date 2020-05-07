В Нью-Йорке из-за вызванных коронавирусом нового типа заболеваний и последовавших осложнений скончались свыше 40 сотрудников полиции.

В Нью-Йорке из-за вызванных коронавирусом нового типа заболеваний и последовавших осложнений скончались свыше 40 сотрудников полиции.В настоящее время в мегаполисе инфицированы 5,3 тысячи полицейских и сотрудников из числа гражданских лиц, выздоровели 4 779 человек, передает ТАСС.В соответствии с данными американского Университета Джонса Хопкинса, проводящего подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, сейчас в США зафиксировано более 1,22 миллиона случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 73 тысяч заболевших.Наиболее тяжелая ситуация складывается в штате Нью-Йорк, где на 323 тысяч зараженных приходится более 25 тысяч летальных случаев. Всего же в мире с начала пандемии коронавирусом заразились более 3,6 миллиона человек, свыше четверти миллиона умерли.