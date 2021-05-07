Во Владимире начался сезонный ремонт городского водопровода. Из-за коммунальных работ с мая по август в областном центре будут отключать подачу горячей воды. Напомним, что теплосетевики к ..

Во Владимире начался сезонный ремонт городского водопровода. Из-за коммунальных работ с мая по август в областном центре будут отключать подачу горячей воды.Напомним, что теплосетевики к гидравлическим испытаниям системы теплоснабжения. Первоначально они пройдут в районе улиц Балакирева, Сурикова и Лакина. Коммунальные работы продлятся с 11 до 24 мая.Большой объём ремонта запланирован на улицах 9-го Января и Казарменной. Продолжится перекладка магистрального трубопровода на улице Чайковского. Самой масштабной должна стать замена инжерерных сетей на улицах Офицерской, Диктора Левитана и Разина, где переложат четыре километра трубопровода.Всего в 2021 году во Владимире запланирована реконструкция 18 участков тепломагистралей. Энергетики планируют переложить 20 километров коммуникаций. Для этого выбран подземный бесканальный метод работ. На реконструкцию теплосетей потратят 450 млн рублей, ещё 100 млн - на текущий ремонт.С учётом проведения ремонтных работ график отключения воды выглядит следующим образом:- улица Большая Нижегородская, 71, 71 «В», 75 (административные здания) – с 6 по 19 мая.- микрорайон Пиганово, улица Центральная, 1, 1 «А», 5, 19 - с 10 по 23 мая.- улица Белоконской,16 - с 17 по 30 мая.Также с 11 по 24 мая возможны отключения по следующим адресам:- улица 9-го Января, 1, 1 «А», 2, 3, 4 «А», 5 «А», 7; улица Батурина, 14;- улица Большая Нижегородская, 34, 34-б, 36, 63-а, 63, 63-а, 63-б, 63-в, 63-е, 63-ж, 63-з, 63-и, 63-к, 63-л, 63-у, 65, 65-а, 65-б, 65-д, 65-ж, 67, 67-б, 67-в, 67-г, 67-д;- улица Вокзальная, 2, 3, 5, 12, 14, 16, 32, 47, 65 «А»;- улица Горького, 2 «А», 5;- улица Грибоедова, 2, 6/88, 9;- улица Дворянская,16;- улица Диктора Левитана, 2, 3, 3-б, 3 «В», 4 «А», 5, 5 «А», 26, 29, 31, 33, 35;- улица Доватора, 2, 3 «А»;- улица Казарменная, 5, 5 «А», 7, 9, 9 «А»;- улица Каманина, 4, 5, 6, 10/18;- улица Карла Маркса, 16;- улица Красноармейская, 24, 24 «А», 28, 30, 34 «Г»;- проспект Ленина, 1, 2, 8 «А», 20, 20 «А», 22, 23, 32, 34, 36, 38, 40;- улица Лермонтова, 11 «А», 13, 15, 15 «А», 17/19, 19, 21, 22;- улица Луначарского, 13 «А», 15, 28, 37 «А»;- улица Ломоносова, 1;- улица Мира, 74, 76, 78/23, 80/24, 82, 84, 86/11, 90, 92, 94, 96;- улица Михайловская, 8 «А»;- улица МОПРа, 12, 12 «А», 13, 15;- улица Мусоргского, 1, 1 «А»;- улица Ново-Ямская, 2, 2 «А», 4, 6, 17, 17 «А», 19, 21, 21 «А», 23, 23 «А», 25, 25 «А», 27, 29, 29 «А», 31, 31 «А»;- Ново-Ямской переулок, 4, 4 «Б», 6 «А», 8;- Октябрьский военный городок, 7, 7 «А», 21, 23, 24, 25;- улица Офицерская, 20;- улица Пичугина, 11 «А», 11 «Б», 12, 12 «А», 13, 14;- улица Разина, 2, 7 «А», 7 «Б», 11, 12 «А», 14;- улица Садовая, 11 «А», 15, 17;- улица Сакко и Ванцетти, 41 «А»;- улица Стрелецкая, 30 «А», 32, 26 «А», 36;- улица Студёная Гора, 5 «Б», 7, 34, 34 «А», 36, 36 «А»;- улица Сущёвская, 1, 2, 3, 4, 5, 5 «А», 7, 7 «А», 13 «А»;- улица Труда, 2/7, 4, 4 «А», 7, 8, 8 «А», 10/20, 11, 14, 14 «А», 14 «Б», 16, 16 «А»;- улица Усти-на-Лабе, 1, 2, 2 «А», 4, 4 «А», 6, 8, 8 «А», 14, 16, 20, 22.С 1 июня отключения ждут центр Владимира - улицы Большая Московская, Дворянская, Дзержинского, а также район улицы Батурина и часть Октябрьского проспекта. С 15 по 28 июня перебои будут в районе улиц Лермонтова и Почаевской. С 21 июня по 4 июля без горячей воды останется территория от улицы Диктора Левитана до Верхней Дубровы. С 1 июля коммунальные ремонты начнутся в Добром - на улицах Комиссарова и Соколова-Соколенка, а с 15 июля - на Добросельской и Егорова.Более подробный график доступен по .