Ещё три возгорания обошлись без пострадавших.

За последние сутки во Владимирской области зарегистрировали шесть возгораний, в результате которых погибли три человека - двое мужчин и одна женщина.Так, В 20:43 6 мая в городе Курлово Гусь-Хрустального района частный дом. На пепелище при разборе завалов обнаружен погибший мужчина 1957 года рождения.Примерно в это же время во Владимире на улице Октябрьский военный городок горел трёхэтажный многоквартирный дом. В результате происшествия пенсионерка 1954 года рождения.Рано утром 7 мая пламя уже полыхало в двухквартирном жилом доме в селе Суворотское на улице Красной. хозяин одной из квартир - мужчина 1971 года рождения.Как уточнила руководитель пресс-службы МЧС Екатерина Мищенко, во всех случаях причиной возгорания послужило неосторожное курение.Ещё на трёх пожарах обошлось без пострадавших. Сгорело имущество граждан.Днём 6 мая в посёлке Болдино Петушинского района дотла выгорел частный дом. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.Чуть позднее в городе Струнино Александровского района в квартире многоквартирного дома тушили матрац.А в 1:38 7 мая 19 сотрудников МЧС боролись с огнём в частном доме в Лакинске. Площадь пожара составила 96 квадратных метров.