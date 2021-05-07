Автобусы маршрутов №11С и №23 заезжать к ДТЮ не будут. Из-за работ по капремонту моста у Дворца детского (юношеского) творчества с 11 мая 2021 года меняется схема движения сразу трех автобусных

Автобусы маршрутов №11С и №23 заезжать к ДТЮ не будут. Из-за работ по капремонту моста у Дворца детского (юношеского) творчества с 11 мая 2021 года меняется схема движения сразу трех автобусных маршрутов – 11С, 23 и 55С. 23 и 11С поворачивать к ДТЮ не будут, а проедут прямо по улице Мира. Автобусы маршрута № 55С