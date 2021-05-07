Более 50 новых сотрудников и 20 современных автомобилей – за последние годы Костромская областная станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф заметно преображается.

Более 50 новых сотрудников и 20 современных автомобилей – за последние годы Костромская областная станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф заметно преображается. Какие еще изменения ждут службу, которая ежедневно стоит на защите жизни и здоровья костромичей, рассказали нам в региональном департаменте здравоохранения.Костромская областная станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф обслуживает сегодня как население областной столицы, так и Костромского района. Нагрузка на бригады скорой помощи за последнее время, в том числе, и в связи с пандемией COVID-19, крайне высокая. Ежедневно здесь дежурит 21 бригада.Для того, чтобы снижать нагрузку на сотрудников скорой помощи реализуется комплекс мер по привлечению новых кадров. Так, только за последние два года в учреждение пришли работать 52 медицинских работника. Сейчас еще трое проходят процедуру оформления.Как нам рассказали в департаменте здравоохранения Костромской области, врачи скорой медицинской помощи в рамках региональных мер социальной поддержки получают единовременную денежную выплату при трудоустройстве в размере 500 тысяч рублей, а также могут рассчитывать на компенсацию части затрат на наем жилья и в счет погашения ипотеки, а также на получение служебного жилья.Помимо привлечения новых кадров на областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф постоянно обновляется и парк автомобильной техники – только за последнее время сюда поступило более новых автомобилей скорой медицинской помощи класса «С» и «В». Весь транспорт укомплектован необходимым медицинским оборудованием в соответствии с требованиями Минздрава России - аппаратом искусственной вентиляции легких, шинами для фиксации переломов, щитами для транспортировки пациентов, инфузионной системой и дефибрилляторами. Сотрудники службы отмечают, что благодаря новому транспорту удобство и качество обслуживания пациентов значительно улучшилось.Кроме того, сегодня на станции внедрены в работу современные программы диспетчеризации приема и передачи вызовов. Это, в том числе, позволило сократить время доезда бригад к больным и пострадавшим на неотложные вызовы.Студенты Костромского областного медицинского колледжа сегодня признают, что возможность работать на областной станции скорой помощи становится все более привлекательной. Так, только в этом году по итогам встреч представителей станции со студентами колледжа в рамках «Ярмарок вакансий» заключено 5 договоров о целевом обучении с последующим трудоустройством на станции скорой помощи.