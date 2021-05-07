К ликвидации возгорания от МЧС привлекалось 3 единицы техники и 9 сотрудников личного состава.

В 20:43 6 мая в ГУ МЧС России по Владимирской области поступил вызов на пожар в город Курлово Гусь-Хрустального района. На улице Лесной полыхал частный дом №24.Как уточнили в пресс-службе ведомства, из-за позднего сообщения на момент прибытия пожарных здание горело по всей площади. Существовала опасность распространения огня на хозяйственные постройки.Пожарные потушили пламя на площади 60 квадратных метров и не дали огню перекинуться на соседние строения. На пепелище при разборе завалов обнаружен погибший мужчина 1957 года рождения.К ликвидации возгорания от МЧС привлекалось 3 единицы техники и 9 сотрудников личного состава.Дознаватели выясняют причину трагедии.