В субботу восьмого мая.

В субботу восьмого мая на телеканале "Россия 1" - премьера фильма Алексея Денисова "Братья Газдановы. Семеро бессмертных."Это трагическая история осетинской семьи из села Дзуарикау, расположенном недалеко от Владикавказа. Родители проводили на фронт семеро сыновей и ни одному из них не суждено было вернуться домой. Все они погибли в разных частях Советского Союза, защищая страну от захватчиков. Младшая дочь одного из братьев Мила Доева до сих продолжает поиски захоронений своих родственников. Не пропустите фильм "Братья Газдановы. Семеро бессмертных" в субботу в 11.30 на канале Россия-1.