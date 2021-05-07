Праздничную программу в 18:00 откроет концерт духового оркестра ВЮИ ФСИН России.

На Никитском бульваре 8 мая состоится ежегодная праздничная акция «За день до Победы». Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.Мероприятие традиционно посещает около 700 человек. Праздничную программу в 18:00 откроет концерт духового оркестра ВЮИ ФСИН России. В программе праздника выступления городских творческих коллективов, творческий вечер «Не прервется связь поколений», награждение участников фотопроекта «В окнах свет — и нет войны!».В течение вечера будут работать пять интерактивных площадок:- онлайн-поиск участников Великой Отечественной войны;- выставка экспонатов поискового движения;- фотозона;- мастер-класс по стринг-арту «Победа»;- мастер-классы «Георгиевская ленточка» и «Открытка Победы».Полевая кухня обеспечит участников горячим и вкусным питанием.Под занавес дня гостей мероприятия ждёт кинопоказ фильма «Зоя».