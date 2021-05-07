Праздничную программу в 18:00 откроет концерт духового оркестра ВЮИ ФСИН России.
На Никитском бульваре 8 мая состоится ежегодная праздничная акция «За день до Победы». Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Мероприятие традиционно посещает около 700 человек. Праздничную программу в 18:00 откроет концерт духового оркестра ВЮИ ФСИН России. В программе праздника выступления городских творческих коллективов, творческий вечер «Не прервется связь поколений», награждение участников фотопроекта «В окнах свет — и нет войны!».
В течение вечера будут работать пять интерактивных площадок:
- онлайн-поиск участников Великой Отечественной войны;
- выставка экспонатов поискового движения;
- фотозона;
- мастер-класс по стринг-арту «Победа»;
- мастер-классы «Георгиевская ленточка» и «Открытка Победы».
Полевая кухня обеспечит участников горячим и вкусным питанием.
Под занавес дня гостей мероприятия ждёт кинопоказ фильма «Зоя».