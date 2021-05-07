Во Владимире 7 мая до позднего вечера продолжаются персональные ветеранов с Днём Победы. Артисты концертных бригад объезжают дома фронтовиков и исполняют для них песни военных ..

Во Владимире 7 мая до позднего вечера продолжаются персональные ветеранов с Днём Победы. Артисты концертных бригад объезжают дома фронтовиков и исполняют для них песни военных лет.Ансамбль народной музыки «Вишенка» выступилв областном специальном доме для ветеранов.Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, среди жителей дома - участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны. Один из них - Михаил Петрович Волосников. Он был призван в ряды Красной армии в феврале 1944 года, когда ему было всего 17 лет. Михаил Петрович служил в ПВО и стал участником первого Парада Победы.Солисты спели «Катюшу», «Смуглянку», «Синий платочек», «Песню фронтового шофера» и даже фронтовые частушки.Завтра адресные ветеранов с 9 мая продолжатся.