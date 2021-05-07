Шествие с участием военной техники назначено на 10:00.

Несмотря на и рекомендации регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом в Коврове не стали отказываться от проведения Парада Победы.План праздничных мероприятий на официальном сайте администрации города оружейников. Шествие с участием военной техники назначено на 10:00.Всего 9 мая в городе воинской славы состоится 14 торжественных мероприятий. Горожане и гости Коврова смогут насладиться выставкой мотоциклов времён Великой Отечественной войны, концертами творческих коллективов, а перед салютом всех желающих приглашают на кинопоказ под открытым небом.Напомним, что из-за пандемии коронавируса города и районы попросили отказаться 9 мая от парадов, а также от массовых собраний ветеранов и участников Великой Отечественной войны.«Все меры нацелены на нормализацию эпидемиологической обстановки», – уточнили в пресс-службе губернатора.Ранее стало известно, что и в 2021 году состоится в онлайн-формате. Регистрация участников проводится на