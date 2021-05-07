Начало памятного мероприятия запланировано на 11:30.

Днём 8 мая в России состоится акция «Голос Победы». В 12:00 из уличных рупоров прозвучит голос легендарного советского диктора Юрия Левитана, который в 1945 году известил по радио о безоговорочной капитуляции фашистской Германии.Как уточнили в пресс-службе горадминистрации, во Владимире центром акции станет памятник, установленный в честь ведущего шесть лет назад в Левитановском сквере.Начало памятного мероприятия запланировано на 11:30.Добавим, что вечером 8 мая на Никитском бульваре состоится ежегодная праздничная «За день до Победы». Праздничную программу в 18:00 откроет концерт духового оркестра ВЮИ ФСИН России.