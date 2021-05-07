В преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне руководители московской полиции посетили ветерана ВОВ и органов внутренних дел...

Заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве – начальник ГСУ генерал-майор юстиции Наталья Агафьева и врио начальника УВД по ЮЗАО подполковник полиции Алексей Андреев поздравили ветерана с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.В преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне руководители московской полиции посетили ветерана ВОВ и органов внутренних дел младшего сержанта милиции в отставке Марию Александровну Бардычеву.Бардычева Мария Александровна родилась 7 июля 1924 года в деревне Перово Московской области.В 16 лет устроилась на работу, чтобы заботиться о младших сестрах. С начала войны работала диспетчером на станции Москва-Сортировочная, а спустя полгода, 7 сентября 1942 года, по комсомольской путевке была призвана в органы НКВД. Первое назначение получила в отдел регулирования уличного движения 23-го отделения милиции в Сокольниках. Всю войну и до 1946 года проходила службу в 4-м отряде Отдела регулирования уличного движения г. Москвы (нынешнее ГИБДД).В 1970-х годах произошла реорганизация районных отделов милиции г. Москвы, и Марии Александровне предложили возглавить канцелярию нового РУВД Севастопольского района.Мария Александровна 45 лет своей жизни посвятила службе в милиции. Награждена медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией», а также иными ведомственными наградами.От имени руководства ГУ МВД России по г. Москве гости поздравили ветерана с наступающим Днем Победы, пожелали крепкого здоровья, мира и благополучия, а также выразили глубокую благодарность за бесценный вклад в Великую Победу и за безупречное несение службы в органах внутренних дел. В конце встречи руководители вручили Марии Александровне цветы и памятные подарки.