Евгений Подобный, обращаясь к Дмитрию Божко, произнес слова благодарности за победу в Великой Отечественной войне и пожелал крепкого здоровья и жизненной энергии...

Накануне празднования 76-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне майора милиции в отставке Дмитрия Дмитриевича Божко пришли поздравить заместитель начальника УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве – начальник полиции полковник полиции Евгений Подобный и начальник ОМВД России по району Аэропорт г. Москвы полковник полиции Сергей Атасунц.Евгений Подобный, обращаясь к ветерану Дмитрию Божко, произнес слова благодарности за победу в Великой Отечественной войне и пожелал крепкого здоровья, жизненной энергии, долгих лет жизни и отличного настроения.Начальник Отдела МВД России по району Аэропорт Сергей Атасунц также поздравил ветерана с наступающим праздником Победы и поблагодарил за мирное голубое небо над головой.Дмитрий Дмитриевич Божко родился 14 мая 1929 года в деревне Васильевка Бутурлиновского района Воронежской области. В 1949 году был призван на службу в Советскую Армию. После увольнения из Вооруженных Сил поступил на службу в органы внутренних дел на должность сотрудника отряда (отдела) регулирования уличного движения и затем продолжил трудиться старшим участковым уполномоченным 117 отделения милиции г. Москвы.Дослужив до должности участкового инспектора 63 отделения милиции г. Москвы, в 1978 году уволился со службы по выслуге лет и вышел в отставку в звании майора милиции.Дмитрий Дмитриевич Божко пожелал молодому поколению быть сильными, мужественными и не бояться трудностей.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29