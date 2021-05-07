Несмотря на кратковременные дожди, продолжаются фиксироваться случаи не только палов, но и сжигания мусора.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в период с 1 по 5 мая во Владимирской области произошло 66 пожаров: 23 техногенных, 28 несанкционированных палов площадью более 39 гектаров и 15 горений мусора.Напомним, в области был установлен особый противопожарный режим. В целях контроля организована работа межведомтсвенных оперативных групп. За указанный период сотрудниками МЧС было возбуждено 22 административных расследования и составлено 5 протоколов о правонарушениях. Органы самоуправления составили 48 протоколов.